Lucknow News: कई इलाकों में आज परेशान करेगी बिजली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:46 AM IST
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लखनऊ। दिवाली पर शहर से लेकर गांव तक रोशन रखने के लिए बिजली आपूर्ति में सुधार कार्यों का शुभारंभ हो गया है। इस कारण शनिवार को कई इलाकों में बिजली प्रभावित रहेगी। जानकीपुरम एक्सटेंशन उपकेंद्र के सभी उपभोक्ताओं की सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बिजली पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
विभूतिखंड उपकेंद्र के कमिश्नर ट्रेड टैक्स, उर्दू अकादमी, स्टार हाउस, बैंक बियर हाउसिंग विभूतिखंड थाना, एफसीआई की बिजली सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगी। इसी उपकेंद्र से जुड़े लोकायुक्त, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, समाज कल्याण, एसटीएफ ऑफिस, भविष्य निधि की बिजली दोपहर दो से शाम चार बजे तक बंद रहेगी।
कपूरथला उपकेंद्र के सेक्टर बी अलीगंज, मॉडर्न स्कूल, चंद्रलोक, एमआईजी कॉलोनी, एचआईजी कॉलोनी, चंद्रलोक, मिर्जाबाग, रवींद्र गार्डन, सेक्टर-ई अलीगंज के आसपास सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति प्रभावित होगी। गोमतीनगर के विश्वास खंड उपकेंद्र के विधायकपुरम-3, पत्रकारपुरम-3, विनय खंड चार और पांच के उपभोक्ताओं की सुबह 10 से दोपहर तीन बजे के बीच बिजली बाधित रहेगी। ऐशबाग उपकेंद्र के यार्ड में पतंग जाल लगाने का काम किया जाएगा। इस कारण सुबह 10 से शाम चार बजे तक रामनगर धोबीघाट, ऐशबाग केबिन, पीली कॉलोनी, जलसंस्थान एक व दो, शास्त्रीनगर, कुंडरी रकाबगंज, विक्टोरिया, वाटरवर्क, ऐशबाग क्षेत्र की बिजली प्रभावित रहेगी।
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विभूतिखंड उपकेंद्र के कमिश्नर ट्रेड टैक्स, उर्दू अकादमी, स्टार हाउस, बैंक बियर हाउसिंग विभूतिखंड थाना, एफसीआई की बिजली सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगी। इसी उपकेंद्र से जुड़े लोकायुक्त, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, समाज कल्याण, एसटीएफ ऑफिस, भविष्य निधि की बिजली दोपहर दो से शाम चार बजे तक बंद रहेगी।
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कपूरथला उपकेंद्र के सेक्टर बी अलीगंज, मॉडर्न स्कूल, चंद्रलोक, एमआईजी कॉलोनी, एचआईजी कॉलोनी, चंद्रलोक, मिर्जाबाग, रवींद्र गार्डन, सेक्टर-ई अलीगंज के आसपास सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति प्रभावित होगी। गोमतीनगर के विश्वास खंड उपकेंद्र के विधायकपुरम-3, पत्रकारपुरम-3, विनय खंड चार और पांच के उपभोक्ताओं की सुबह 10 से दोपहर तीन बजे के बीच बिजली बाधित रहेगी। ऐशबाग उपकेंद्र के यार्ड में पतंग जाल लगाने का काम किया जाएगा। इस कारण सुबह 10 से शाम चार बजे तक रामनगर धोबीघाट, ऐशबाग केबिन, पीली कॉलोनी, जलसंस्थान एक व दो, शास्त्रीनगर, कुंडरी रकाबगंज, विक्टोरिया, वाटरवर्क, ऐशबाग क्षेत्र की बिजली प्रभावित रहेगी।
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