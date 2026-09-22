Lucknow News: कई इलाकों में आज परेशान करेगी बिजली

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राजाजीपुरम ओल्ड उपकेंद्र के सेक्टर 12, 13, ई, बी, सी, डी, एफ ब्लॉक, कोठारी बंधु सहित आसपास के इलाके की बिजली सुबह 10 से शाम चार बजे तक बंद रहेगी। कपूरथला उपकेंद्र से जुड़े कपूरथला चौराहा, प्रगति बाजार, आरिफ चैंबर, सेक्टर-एफ महानगर, निरालानगर उपकेंद्र के रामकृष्ण मार्ग, रामकृष्ण मठ, आईटी चौराहा, आईटी कॉलेज, ग्लोब हॉस्पिटल के बगल अयोध्या रोड, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, गुल पैलेस, रॉयल पैलेस, विवेकानंद पुरी हाइडल कॉलोनी व आसपास की आपूर्ति सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।पुरनिया और गोयल पावर हाउस के सेक्टर-जी, चौधरी टोला, डंडइया रोड एवं सेक्टर आई और ग्वारी कलवर्ट उपकेंद्र के विकासखंड तीन, ग्वारी गांव व विरामखंड एक से तीन और बाजार का कुछ हिस्सा सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक प्रभावित होगा। कमता उपकेंद्र के कमता गांव, शिवपुरी, शंकरपुरी, शिवाजी नगर, रोलेक्स अपार्टमेंट, क्रिस्टल व्यू अपार्टमेंट, अयोध्या रोड आदि क्षेत्र की बिजली दोपहर दो से शाम चार बजे और गौरव विहार न्यू नन्दी विहार आरकेपुरम, अशरफ विहार, मल्हौर रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विनायकपुरम, रामा डिग्री कॉलेज के पीछे सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। विभूतिखंड उपकेंद्र के नयागांव, विजयपुर, नेशनल फर्टिलाइज़र, एसएसबी साइबर टावर, एल्डिको कारपेट टावर की सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे तक बेहननपुरवा गांव, एल्डिको चैंबर की दोपहर दो से 3:30 बजे तक और मंत्री आवास उपकेंद्र के विजयंत खंड एक से चार की सुबह 10:30 से दोपहर एक बजे तक बिजली बंद रहेगी।