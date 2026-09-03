Lucknow News: मोहान रोड के छह मोहल्लों में जिम्मेदारों की लापरवाही से नौ घंटे तक बिजली गुल

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यह संकट भूमिगत केबल में सुबह चार बजे आए फॉल्ट के कारण उत्पन्न हुआ था। उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर शिकायत की तो कर्मियों ने जवाब दिया कि 30 मिनट में बिजली चालू हो जाएगी, मगर बिजली दोपहर एक बजे चालू हुई। उपभोक्ताओं ने बताया कि सुबह छह बजे शिकायत दर्ज कराने के बाद कर्मचारी चार घंटे बाद 11 बजे आए, तब काम शुरू हुआ। जबकि इन उपभोक्ताओं के बिजली संकट को दूर करने के लिए प्रबंधन ने वैकल्पिक स्रोत की केबल पहले से बिछा रखी थी, मगर उसमें पहले से ही फॉल्ट था। अगर यह फॉल्ट सही कर लिया जाता तो नौ घंटे की जगह महज 20 मिनट ही बिजली संकट से रूबरू होना पड़ता। अधिशासी अभियंता अमित आनंद ने बताया कि लापरवाहों पर कार्रवाई होगी।विश्वासखंड उपकेंद्र के नेहरू एन्क्लेव में बुधवार दोपहर अचानक लाइन में फॉल्ट आ गया। इससे 200 घरों की करीब दो घंटे तक बिजली ठप रही। एसडीओ शुभम सिंह ने बताया कि दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक महज दो ट्रांसफार्मर की बिजली बंद रही, जबकि अन्य उपभोक्ताओं की दूसरे स्रोत से बिजली चालू कर दी गई था।शहर से गांव तक बीते मंगलवार शाम चार से बुधवार सुबह 10 बजे तक 8,500 उपभोक्ताओं के सर्विस केबल में स्पार्किंग हुई। यानी बारिश के कारण सर्विस केबल खंभे से ढीले हो गए थे। इससे पांच से 12 घंटे तक बिजली गुल रही। इस पर लखनऊ मध्य जोन के 1,900 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने 1912 पर शिकायत दर्ज कराई, जबकि 1500 शिकायतकर्ता जानकीपुरम जोन के हैं। शिकायतों के मुकाबले संविदा कर्मियों की तादाद कम होने से समस्या के समाधान में देर लगी।समेसी उपकेंद्र के 90 गांवों की बिजली आपूर्ति आठ घंटे तक ठप रही। इससे समेसी, रामबक्शखेड़ा, कमालपुर बिचलिका, रसूलपुर, जुगराजखेड़ा, इब्राहिमाबाद, भवानीखेड़ा, शुकलवा, पटवाखेड़ा, केवली, अचलीखेड़ा, करोरा भोरा, मितौली,तमोरिया आदि गांव के उपभोक्ता मंगलवार रात एक से बुधवार सुबह नौ बजे तक परेशान रहे। जेई आशीष कुमार ने बताया कि बारिश के कारण लाइनों में फाॅल्ट आने से संकट हुआ था।