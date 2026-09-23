Lucknow News: डाक अदालत पांच अक्तूबर को
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। डाक सेवाओं से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए लखनऊ मंडल की ओर से पांच अक्तूबर को डाक अदालत का आयोजन होगा। यह न्यू हैदराबाद डाकघर स्थित प्रवर अधीक्षक कार्यालय में दोपहर तीन बजे से लगेगी। लखनऊ मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर ने बताया कि मंडल से संबंधित उपभोक्ता अपनी शिकायतें एक अक्तूबर तक कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर न्यू हैदराबाद में लिखित रूप में दे सकते हैं। शिकायत के ऊपर बड़े अक्षरों में ‘डाक अदालत’ लिखना अनिवार्य होगा।
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