लखनऊ। अकवान चक्रवात के असर से राजधानी के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से हवा का रुख पुरवा हो जाएगा और बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगले तीन दिनों के लिए तापमान में चार डिग्री तक की बढ़त हो सकती है।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बूंदाबांदी से तापमान में बढ़त आएगी। 23 नवंबर से तापमान में फिर गिरावट आने के आसार हैं। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की बढ़त के साथ 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।