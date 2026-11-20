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इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास व्यवस्था- डिगडिगा (लोहिया पार्क) चौराहे से आने वाला सामान्य यातायात गोमतीनगर नया ओवरब्रिज पर नहीं जा सकेगा। यह पिकप तिराहा होते हुए पॉलीटेक्निक चौराहा से जा सकेगा।- लोहिया संस्थान तिराहे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर यातायात नहीं जाएगा। लोहिया अस्पताल जाने वालों के वाहन पिकप ढाल से उतरकर अस्पताल से पहले तिराहे से बाएं मुड़कर अस्पताल के गेट नंबर एक से प्रवेश करेंगे।- पिकप ओवरब्रिज के ऊपर से सामान्य यातायात पिकप पुल ढाल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर नहीं जाएगा। यह पॉलीटेक्निक चौराहा होकर जा सकेगा।- कठौता चौराहे से विजयीपुर अंडरपास, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा की तरफ यातायात नहीं चलेगा।- विजयीपुर अंडरपास से सामान्य यातायात इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर नहीं जाएगा।- बैंक ऑफ इंडिया तिराहे से सामान्य यातायात इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर नहीं जा सकेगा।- समिट बिल्डिंग तिराहे से विजयीपुर शहीद पथ अंडरपास के बीच सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस इन्क्लेव तिराहा होकर वाहन जाएंगे।- न्यू हाईकोर्ट मोड़ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा के बीच यातायात नहीं चलेगा।- मेघा मोटर्स की ओर से सामान्य यातायात इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर नहीं आएगा।- हयात होटल तिराहे की तरफ से यातायात इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर नहीं जाएगा।कमता तिराहा के आस पास डायवर्जन- कमता शहीद पथ तिराहे से विराज टावर से विजयीपुर अंडरपास तक सर्विस रोड पर यातायात नहीं जा सकेगा।- कमता शहीद पथ तिराहे से शहीद पथ पर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह पॉलीटेक्निक चौराहा या चिनहट तिराहा होकर जा सकेगा।पॉलीटेक्निक चौराहा के पास व्यवस्था- पॉलीटेक्निक चौराहे से हजरतगंज की ओर वाया लोहिया पथ आने वाला यातायात वाया भूतनाथ, बादशाह नगर निशातगंज होकर जा सकेगा। समता मूलक चौराहे से वाया पेपर मिल कॉलोनी, गोमती बैराज पुल एवं 1090 चौराहे से वाया बालू अड्डा तिराहा बटलर रोड होकर जा सकेंगे।- इंदिरा नहर पुल अयोध्या मार्ग से कमता तिराहे की तरफ सामान्य यातायात, बसें, बड़े वाहन नहीं जा सकेंगे। ये इंदिरा नहर पुल चौराहे से किसानपथ होते हुए जाएंगे।शहीद पथ के आस पास यातायात व्यवस्था- अय्यपा अंडरपास से शहीद पथ पर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। हुसड़िया अंडरपास, हनीमेन चौराहा होकर जा सकेंगे।- हुसड़िया से शहीद पथ पर यातायात नहीं चलेगा। ग्वारी चौराहा, दयाल पैराडाइज चौराहा होकर जा सकेंगे।- मलेशेमऊ अंडरपास से शहीद पथ पर यातायात नहीं चलेगा। डीपीएस कट, पिपराघाट तिराहा, जनेश्वर मिश्र पार्क होकर जा सकेंगे।- सीएमएस गोमतीनगर विस्तार तिराहे से शहीद पथ पर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- निलमथा अंडरपास, जीडी गोइनका, लुलु मॉल, मेदांता अंडरपास, अंसल की तरफ से शहीद पथ पर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- सेक्टर-आठ अंडरपास की तरफ से शहीद पथ पर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- कानपुर रोड से आने वाली बसें, कॉमर्शियल वाहन शहीद पथ की तरफ नहीं जा सकेंगे।अहिमामऊ के पास यातायात व्यवस्था- सुल्तानपुर रोड की तरफ से कबीरपुर किसानपथ अंडरपास से अहिमामऊ अंडरपास चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा।- खुर्दही बाजार की तरफ से अहिमामऊ चौराहा होते हुए शहीद पथ पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा।- एचसीएल तिराहे की तरफ से अहिमामऊ होते हुए शहीद पथ पर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- रायबरेली मार्ग की तरफ से हरीकंशगढ़ी किसानपथ अंडरपास से पीजीआई तिराहा, उतरेठिया अंडरपास चौराहा की तरफ सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा।