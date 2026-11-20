विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अन्य आरोपियों मोती चंद्र अग्रवाल और श्री निवास अग्रवाल की मौत हो गई थी जबकि राजेंद्र अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत निरस्त करने के साथ जेल भेज दिया। सजा सुनाने के लिए इन्हें 24 नवंबर को जेल से तलब किया है।मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने बनवारी लाल कंछल, मोती चंद्र अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल और राजेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 17 नवंबर 2006 को कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया। नौ मई 2019 को इन पर आरोप तय किए गए।अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि व्यापार कर विभाग के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) एमएम कटियार ने 12 अगस्त 1998 को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 12 अगस्त को ही व्यापार कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर (प्रवर्तन क्षेत्र बी) ठाकुर प्रसाद ने भी हजरतगंज थाने ने एक एफआईआर कराई थी। इस पर पुलिस एवं प्रशासन के लोग व्यापार कर भवन में आ गए थे।दिन के सवा एक बजे के करीब पुलिस व प्रशासन के लोगों की मौजूदगी में आरोपी बनवारी लाल कंछल, मोतीलाल अग्रवाल, अशोक कुमार गुप्ता, सीबीएवाई संचालक मिंटू, शमीम, भईयन, श्रीनिवास अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल व देशराज करीब 250 अराजक तत्वों के साथ लाठी-डंडों, असलहों से लैस होकर आए। फिर व्यापार कर भवन परिसर में गाली गलौज, धमकी देते हुए सरकारी काम कर रहे अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से पीटकर घायल कर दिया।आरोपियों ने सरकारी वाहनों व भवन में तोड़फोड़ करते हुए व्यापार कर अधिकरण के अध्यक्ष की कार में आग लगा दी। घटना से सरकारी कामकाज ठप हो गया। आरोपी लोगों को ललकारते हुए उकसा रहे थे। वारदात में विभाग के सेवक ईश्वरदीन, ओमप्रकाश, संग्रह कक्ष के अमीन अशोक, घनश्याम त्रिपाठी और इसरत अली गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाह और पांच अभिलेखीय साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए।