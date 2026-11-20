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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एफओबी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में नगर निगम को पत्र लिखा गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान गौरीगंज व दरोगाखेड़ा में बने अवैध कट बंद कर दिए गए। इससे लोगों को कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है।गौरी बाजार पर पहले एक चौराहा था। यहां बाजार लगता था और लोग सड़क पार करते थे। एफओबी बनने से आवागमन आसान हो सकेगा। एफओबी में लिफ्ट भी होगी जिससे दिव्यांगजन, बुजुर्गों को राहत मिलेगी। एनएचएआई के परियोजना निदेशक नवरतन ने बताया कि स्थानीय लोगों की दुश्वारियां दूर करने के लिए दो एफओबी बनाने का प्रस्ताव है। इनके निर्माण का पूरा खर्च एनएचएआई ही वहन करेगा।