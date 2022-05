{"_id":"628549948c97ca01c0473d84","slug":"possibilities-of-rain-on-23-and-24-may-in-lucknow","type":"story","status":"publish","title_hn":"Weather Update: 23-24 मई को राहत की बारिश के आसार, बुधवार शाम को हवाओं ने कराया ‘फील गुड’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 19 May 2022 01:01 AM IST