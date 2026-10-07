Lucknow News: कथक की नन्हीं नृत्यांगना गार्गी ने बनाया विश्व रिकाॅर्ड

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इतनी कम उम्र में लगातार मंच पर प्रस्तुति देने वाली वह बाल नृत्यांगना के रूप में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हुई हैं।गार्गी ने लखनऊ महोत्सव, अयोध्या महोत्सव और गोंडा अवध महोत्सव समेत कई प्रतिष्ठित मंचों पर कथक प्रस्तुत किया है। शास्त्रीय नृत्य में वह दो बार राज्य स्तरीय स्वर्ण पदक भी हासिल कर चुकी हैं। हाल ही में नेशनल डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जिसे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदान किया। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय से जुड़े राष्ट्रीय आयोजन में जूनियर वर्ग की लोकगीत श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया। वह राजभवन में भी प्रस्तुति दे चुकी हैं।

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लखनऊ। राजधानी की नन्हीं नृत्यांगना गार्गी द्विवेदी ने कथक की दुनिया में अपनी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। संगीत नाटक अकादमी से कथक की दीक्षा ले रही सीएमएस इंदिरानगर की तीसरी कक्षा की छात्रा आठ वर्षीय गार्गी ने बाल वर्ग में एक हजार से अधिक मंचीय प्रस्तुतियां देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।