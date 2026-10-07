Lucknow News: पुंडरीक गोस्वामी ने बताया पितृ पक्ष का महत्व

लखनऊ। राधा रमण सेवा समिति की ओर से ऐशबाग स्थित डीएवी कॉलेज में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का तीसरा दिन मंगलवार भक्ति से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और संकीर्तन किया। पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने कथा में हनुमान जी की उपस्थिति को मंगलकारी बताया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी कथा प्रारंभ से पहले विराजते हैं और आरती के बाद विदा होते हैं, जो भक्ति और समर्पण जगाती है। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने तथा ब्राह्मण को भोजन कराने का महत्व समझाया। उन्होंने सनातन परंपरा में भोजन को पहले भगवान को समर्पित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर यजमान अमरनाथ मिश्र, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, रोहित अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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