Lucknow News: करीबियों पर गहराया पुलिस का शक

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एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि अभी तक पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। छिदाना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उनके फोन पर आखिरी बार किससे बात हुई थी। इसके अलावा गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच में पुलिस को पता चला है कि हत्यारोपी छिदाना के घर में छत के रास्ते घुसा था। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस संपत्ति विवाद और रंजिश को लेकर भी जांच कर रही है। लूटपाट की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ जेवर गायब होने की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि जेवर गायब कर घटना को लूट और चोरी का रूप देने का प्रयास किया गया है।बंथरा के खुर्रमनगर गांव में रहने वाली बुजुर्ग छिदाना (65) की बृहस्पतिवार देर रात घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह उनका खून से लथपथ शव कमरे में चारपाई पर पड़ा मिला। छत का दरवाजा खुला था। मौके से पुलिस को दो चाकू भी मिले हैं। मृतका के देवर अमृतलाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।