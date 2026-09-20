Lucknow News: करीबियों पर गहराया पुलिस का शक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:37 AM IST
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लखनऊ। बंथरा के खुर्रमनगर गांव निवासी छिदाना (65) की हत्या के मामले में अब तक पुलिस न तो हत्या की वजह तलाश सकी है और न ही हत्यारोपियों को पकड़ पाई है। पुलिस का कहना है कि वारदात में छिदाना की हत्या में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका है। पुलिस इसी दिशा में जांच कर रही है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद गांव में ही छिदाना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं।
एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि अभी तक पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। छिदाना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उनके फोन पर आखिरी बार किससे बात हुई थी। इसके अलावा गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच में पुलिस को पता चला है कि हत्यारोपी छिदाना के घर में छत के रास्ते घुसा था। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस संपत्ति विवाद और रंजिश को लेकर भी जांच कर रही है। लूटपाट की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ जेवर गायब होने की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि जेवर गायब कर घटना को लूट और चोरी का रूप देने का प्रयास किया गया है।
यह है पूरी घटना
बंथरा के खुर्रमनगर गांव में रहने वाली बुजुर्ग छिदाना (65) की बृहस्पतिवार देर रात घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह उनका खून से लथपथ शव कमरे में चारपाई पर पड़ा मिला। छत का दरवाजा खुला था। मौके से पुलिस को दो चाकू भी मिले हैं। मृतका के देवर अमृतलाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।
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एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि अभी तक पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। छिदाना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उनके फोन पर आखिरी बार किससे बात हुई थी। इसके अलावा गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच में पुलिस को पता चला है कि हत्यारोपी छिदाना के घर में छत के रास्ते घुसा था। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस संपत्ति विवाद और रंजिश को लेकर भी जांच कर रही है। लूटपाट की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ जेवर गायब होने की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि जेवर गायब कर घटना को लूट और चोरी का रूप देने का प्रयास किया गया है।
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यह है पूरी घटना
बंथरा के खुर्रमनगर गांव में रहने वाली बुजुर्ग छिदाना (65) की बृहस्पतिवार देर रात घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह उनका खून से लथपथ शव कमरे में चारपाई पर पड़ा मिला। छत का दरवाजा खुला था। मौके से पुलिस को दो चाकू भी मिले हैं। मृतका के देवर अमृतलाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।
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