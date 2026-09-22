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Lucknow News: स्टाइपेंड की मांग पर कर रहे आयुष इंटर्न डॉक्टरों को पुलिस ने खदेड़ा

Tue, 22 Sep 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:34 AM IST
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Police dispersed AYUSH intern doctors who were demanding a stipend
हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 
लखनऊ। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के समर्थन में जीपीओ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आयुष इंटर्न डॉक्टरों पर पुलिस के बल प्रयोग का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने निहत्थे डॉक्टरों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया, कई को घसीटा और कई को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद डॉक्टरों में आक्रोश है।
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डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए हिरासत में लिए गए सभी डॉक्टरों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। साथ ही बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी स्टाइपेंड समेत अन्य जायज मांगों पर सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है।
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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अन्य मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टरों का दावा है कि जीपीओ पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

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हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते आयुष इंटर्न, शाम को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस और 

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