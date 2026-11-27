Lucknow News: चारबाग स्टेशन पर जहरखुरान गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:17 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:17 AM IST
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लखनऊ। चारबाग जीआरपी की टीम ने 11 नवंबर को डालीगंज में महिला यात्री से जहरखुरानी करने के आरोपी को बृहस्पतिवार को स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल व सात हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। मोबाइल की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई जा रही है। चारबाग जीआरपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पीलीभीत निवासी दयाशंकर उर्फ राजू है। वह ट्रेनों में यात्रियों को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर उनका सामान पार कर देता था।
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