Lucknow News: गमले में बीज दबाइए, बेल पर उग आएगा पहाड़ी आलू

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उत्तराखंड से आए जीवन सिंह ने 14 दिवसीय महोत्सव में पहाड़ी आलू और विशेष खाद्य सामग्री का स्टॉल लगाया है। जीवन सिंह ने बताया कि गेठी का बीज गमले या जमीन में लगाने पर पहले बेल निकलती है और इसी बेल पर आलू उगता है। इसकी खेती जून-जुलाई में की जाती है और फसल तैयार होने में तीन से चार महीने लगते हैं। इसकी एक खासियत यह भी है कि गेठी का बीज सड़ता नहीं है।गेठी की सब्जी बनाई जाती है। इसे उबालकर सलाद के रूप में भी खाया जाता है। जीवन सिंह के अनुसार, इसमें सामान्य आलू की तुलना में फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं। इसी वजह से लोग इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत 120 रुपये प्रति किलो है।विभूतियों को मिला सम्मानउत्तराखंड महोत्सव के पांचवें दिन शुक्रवार को मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह और पार्षद प्रमोद राजन उपस्थित रहे। इस दौरान कौश्तुभानन्द चंदौला को शैलेश मटियानी स्मृति सम्मान, सुरेंद्र राजेश्वरी को चंद्र सिंह राही स्मृति सम्मान और राजेंद्र सिंह कनवाल को हरि दत्त पांडे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया।उत्तराखंड महापरिषद के संयोजक दीवान सिंह अधिकारी, अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत और महासचिव भरत सिंह बिष्ट ने अतिथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। महोत्सव में एकल गायन प्रतियोगिता, छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, महिला झोड़ा प्रतियोगिता, नाचेगा भारत सीजन-3 और वॉयस ऑफ लखनऊ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।