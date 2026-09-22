महिला समानता को वोटबैंक की राजनीति से ऊपर रखें : राजेश्वर सिंह

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डॉ. सिंह ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में समान नियम, महिला गरिमा और सामाजिक समानता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, दुनिया कट्टरपंथ के दुष्परिणाम देख रही है। कट्टरपंथ पर मौन रहना उदारवाद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति विश्वासघात है। उन्होंने राजनीतिक दलों से बेटियों के अधिकार और गरिमा को राजनीतिक हितों से ऊपर रखने की अपील की।विधायक ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति का भी उल्लेख किया। कहा कि अफगानिस्तान में करीब 24 लाख बच्चियां माध्यमिक शिक्षा से वंचित हैं और महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर प्रतिबंध है। पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण, बाल-विवाह और चरमपंथी हिंसा, जबकि बांग्लादेश में बाल-विवाह, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं सामने आती रही हैं।