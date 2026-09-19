Lucknow News: पीजीआई में मरीजों ने साझा किए भावुक अनुभव

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उन्होंने चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का आभार जताया। मरीजों ने आईसीयू में अपने इलाज के अनुभव साझा किए, जिससे माहौल भावुक हो गया। उन्होंने चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की मेहनत की प्रशंसा की। इस मौके पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक आरके धीमन ने विभाग की उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने आईसीयू की बेड क्षमता बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया। विभागाध्यक्ष बनानी पोद्दार ने अतिथियों और स्वस्थ मरीजों का स्वागत किया। उन्होंने विभाग की सुविधाओं की जानकारी भी साझा की।

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लखनऊ। पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने बृहस्पतिवार को स्थापना दिवस मनाया। ''नवजीवन: एक नई सुबह'' विषय पर हुए इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आईसीयू से स्वस्थ होकर लौटे मरीज और उनके परिजन रहे। इस दौरान करीब 10-12 मरीजों व उनके तीमारदारों को सम्मानित किया गया।