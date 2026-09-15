Lucknow News: आगरा में पार्किंग फुल, लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा अमरीकी जहाज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामला चाैधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का है। रविवार को अमरीकी विमान आईसीई-1214 नेपाल की राजधानी काठमांडू से आगरा के लिए रवाना हुआ। विमान आगरा हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो पता चला कि वहां पार्किंग की जगह नहीं है। इसके चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) को सूचित किया गया। एटीसी ने विमान को लखनऊ एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया। रविवार सुबह 11:50 बजे विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान को 102 नंबर स्टैंड पर खड़ा कराया गया। विमान में कुल 52 यात्री थे। यात्रियों में महिलाएं भी थीं। टीम एजुकेशनल टूर पर आगरा जा रही थी। वहीं सोमवार दोपहर करीब पाैने एक बजे विमान को आगरा रवाना किया गया। नैट जियो टीम का लग्जरी चार्टर्ड विमान बोइंग बी-757 था। इसमें यात्रियों के लिए रूम, केबिन वगैरह की सुविधा होती है।आगरा एक्सप्रेसवे से रवाना हुए 40 यात्रीएजुकेशनल टूर पर आगरा जा रही नैट जियो की टीम में 52 यात्री थे। नैट जियो का विमान दोपहर एक बजे आगरा के लिए रवाना हुआ। 12 यात्रियों ने विमान से वापसी की। इससे पूर्व 40 यात्री आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते लग्जरी बस से आगरा गए।