Lucknow News: पॉलीटेक्निक से डग्गामार वाहनों का संचालन घटा, सिंडिकेट के गुर्गे गायब

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दरअसल, शुक्रवार को अमर उजाला ने इस मुद्दे पर खबर प्रकाशित की थी। इसमें पॉलीटेक्निक से गोरखपुर, अयोध्या समेत अन्य रूटों पर चलने वाले वाहनों के सिंडिकेट का खुलासा किया गया था। आरोप था कि वाहन लगाने के नाम पर प्रतिमाह 2,100 और रोजाना 300 रुपये वसूले जाते हैं। करीब 900 वाहनों से हर महीने 1.25 करोड़ रुपये की वसूली का दावा भी किया गया था। सिंडिकेट का संचालन पॉलीटेक्निक स्थित पिंक बूथ के पीछे से होने की बात सामने आई थी।खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए। सूत्रों के मुताबिक, सिंडिकेट से जुड़े लोगों की तलाश की गई और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।सिंडिकेट के एक सदस्य ने परिवहन विभाग के एआरटीओ पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि डग्गामार वाहनों के संचालन के बदले अधिकारी को हर महीने मोटी रकम दी जाती है, जिससे वाहनों के चालान और सीज करने की कार्रवाई नहीं होती। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।शुक्रवार को डग्गामार वाहन सुरेंद्रनगर, मुंशीपुलिया, इंदिरानगर और गोमतीनगर की गलियों में खड़े दिखाई दिए। सूत्रों के अनुसार, कुछ वाहन चिनहट और मटियारी से संचालित हुए, जबकि अधिकांश का संचालन बंद रहा।आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि पॉलीटेक्निक और अवध बस अड्डे के आसपास डग्गामार वाहनों के खिलाफ सप्ताहभर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान परमिट, फिटनेस, एचएसआरपी, पीयूसी और बीमा समेत सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान और सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।