Lucknow News: युवती से अश्लील हरकत, चेन लूटने की कोशिश

विज्ञापन



युवती के मुताबिक, रात करीब आठ बजे वह कॉलोनी के बाहर चौराहे के पास स्कूटी में हवा भरवा रही थीं। तभी एक युवक पहुंचा और छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करने पर उसने चेन लूटने के लिए झपट्टा मारा। बचाव के दौरान चेन टूटकर जमीन पर गिर गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया लेकिन वह मौका पाकर भाग निकला। युवती ने यूपी 112 पर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद आरोपी के कुछ साथी उसके घर पहुंचे और धमकी दी। इससे परिवार में भय का माहौल है। इंस्पेक्टर राजेश मौर्या ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

विज्ञापन

लखनऊ। इंदिरानगर इलाके में आठ सितंबर की रात घर के पास युवती से शोहदे ने अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने उनकी सोने की चेन लूटने की कोशिश की। युवती ने अगले दिन को गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।