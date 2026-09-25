आरक्षण से किसी का नुकसान नहीं : डाॅ. निर्मल

लखनऊ। डाॅ. आंबेडकर महासभा परिसर स्थित रमाबाई आंबेडकर सभागार में बृहस्पतिवार को आरक्षण की प्रासंगिकता एवं डाॅ. आंबेडकर विषयक सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें डाॅ. आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं एमएलसी डाॅ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह सामाजिक असमानता खत्म होने तक जारी रहेगा। राजनैतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित न हो जाए। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकारणी सदस्य जय शंकर सहाय, लखनऊ विवि के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. कालीचरण स्नेही, लोकपाल आरआर जैसवार, आंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सरोज, अमरनाथ प्रजापति, दिनेश कुमार आईडी यादव सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सेमिनार की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सरोज तथा संचालन खुशीराम चौधरी ने किया।

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