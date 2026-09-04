Lucknow News: स्वाइन फ्लू के नौ मरीज मिले, चार हुए डिस्चार्ज

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सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया एक मरीज एसजीपीजीआई और दूसरा लोहिया अस्पताल में भर्ती है। नए मरीज सामने आने के बाद लखनऊ में स्वाइन फ्लू के सक्रिय केसों की संख्या 43 हो गई है। उन्होंने बताया कि फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द या सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाएं।

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लखनऊ। राजधानी में बृहस्पतिवार को स्वाइन फ्लू के नौ मरीज मिले। इनमें से दो को भर्ती किया गया। सात होम आइसोलेशन में हैं। चार भर्ती मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए।