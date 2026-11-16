Lucknow News: राजमार्गों की सूरत संवारेगा एनएचएआई, 90 दिन चलेगा अभियान

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अभियान में सड़क के गड्ढे भरने, क्रैश बैरियर दुरुस्त करने, साइनेज बोर्ड, ब्लिंकर और मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुधारने के साथ सड़क किनारे शोल्डर की सफाई कराई जाएगी। फुटओवर ब्रिज का रंगरोगन और पौधरोपण भी होगा। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को सुरक्षित और बेहतर सफर का अनुभव देना है।एनएचएआई के परियोजना निदेशक नवरतन ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पहली बार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ आउटर रिंग रोड के अलावा अयोध्या, सुलतानपुर, रायबरेली और कानपुर राजमार्गों पर भी चरणबद्ध तरीके से काम कराया जाएगा।