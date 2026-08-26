Lucknow News: अवैध निर्माणों की सुनवाई के लिए नया आदेश

विज्ञापन

लखनऊ। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह का तबादला होने के बाद एलडीए वीसी ने अवैध निर्माणों की सुनवाई के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार ट्रांसगोमती क्षेत्र की जिम्मेदारी संयुक्त सचिव अतुल कुमार को सौंपी गई है। सिस गोमती का कार्यभार विपिन शिवहरे देखेंगे। एक अधिकारी की अनुपस्थिति में दूसरा उसका काम संभालेगा। इन अधिकारियों को अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा। वे इन मामलों में फैसला भी कर सकेंगे। मामलों के निपटारे के बाद आदेश का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, फाइल बंद नहीं की जाएगी। प्रक्रिया की निगरानी के लिए हर महीने जोन के अफसरों के साथ बैठक होगी।