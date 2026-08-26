Lucknow News: प्रेमी से 13 मिनट की बातचीत के बाद युवती ने की थी आत्महत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 26 Aug 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। गौतमपल्ली के बंदरियाबाग निवासी इलमा खान (22) की आत्महत्या के मामले में उनके प्रेमी कैंट सदर निवासी शिफात कुरैशी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इलमा के भाई आर्शियान ने शिफात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
आर्शियान के मुताबिक शिफात से उनकी बहन का प्रेम-प्रसंग था। शिफात शादी का वादा कर इलमा से बात करता था। 11 अगस्त की देर रात इलमा ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों को बाद में पता चला कि घटना से पहले इलमा की शिफात से 13 मिनट बात हुई थी। आरोप है कि उस बातचीत में शिफात ने कुछ ऐसा कहा जिससे इलमा ने जान दे दी। इंस्पेक्टर विपिन सिंह के अनुसार, इलमा पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है। आर्शियान के अनुसार, शिफात 10 अगस्त को उनके घर भी आया था।
विज्ञापन
आर्शियान के मुताबिक शिफात से उनकी बहन का प्रेम-प्रसंग था। शिफात शादी का वादा कर इलमा से बात करता था। 11 अगस्त की देर रात इलमा ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों को बाद में पता चला कि घटना से पहले इलमा की शिफात से 13 मिनट बात हुई थी। आरोप है कि उस बातचीत में शिफात ने कुछ ऐसा कहा जिससे इलमा ने जान दे दी। इंस्पेक्टर विपिन सिंह के अनुसार, इलमा पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है। आर्शियान के अनुसार, शिफात 10 अगस्त को उनके घर भी आया था।
विज्ञापन