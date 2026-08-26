Lucknow News: चीनी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सपा यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन

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लखनऊ। चीनी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सपा की यूथ ब्रिगेड ने बापू भवन के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता एक-एक किलो चीनी के कुछ पैकेट लेकर बापू भवन से विधानभवन के बीच पहुंचे और राहगीरों को मुफ्त में बांटी। रामप्रकाश मौर्य ने बताया कि हम इस महंगाई के बीच लोगों को मोहब्बत बांट रहे हैं। पीडीए की चीनी बांट रहे हैं। कहा ई 20 पेट्रोल की वजह से चीनी महंगी हो रही है। अब्दुल अजीम ने कहा कि 26 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी और 28 सितंबर को रक्षाबंधन है। दोनों समुदायों के त्योहार की खुशियों पर बड़ा ग्रहण लगा है।