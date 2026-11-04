फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   national pg collage

Lucknow News: नेशनल पीजी कॉलेज को गुड़ उत्पादन पर शोध के लिए 8.72 लाख का अनुदान

Wed, 04 Nov 2026 04:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 04:53 PM IST
विज्ञापन
national pg collage

विज्ञापन
लखनऊ। नेशनल पीजी कॉलेज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश से 8.72 लाख रुपये की शोध परियोजना स्वीकृत हुई है। इसके तहत पारंपरिक गुड़ उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ऊर्जा की बचत और बेहतर गुणवत्ता वाला गुड़ तैयार करने की प्रणाली विकसित की जाएगी।
परियोजना का शीर्षक 'इंडस्ट्री 4.0 आधारित आईओटी स्मार्ट मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सिस्टम' है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), स्मार्ट ऑटोमेशन और रियल टाइम निगरानी तकनीक का इस्तेमाल कर गुड़ उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्यात योग्य गुणवत्ता का गुड़ तैयार करने के साथ उत्पादन की निगरानी और नियंत्रण को बेहतर करना है।
विज्ञापन

परियोजना के मुख्य अन्वेषक सॉफ्टवेयर विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अमिताभ यादव और सह-अन्वेषक वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रो. ज्योति भार्गव हैं। प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह ने इस शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed