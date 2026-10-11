Lucknow News: महिषासुरमर्दिनी की संगीतमय प्रस्तुति

लखनऊ। घसियारी मंडी स्थित 164 वर्ष पुराने कालीबाड़ी मंदिर में शनिवार शाम महिषासुरमर्दिनी की संगीतमय प्रस्तुति ने भक्तिमय माहौल बना दिया। बंगाल की इस पारंपरिक धार्मिक प्रस्तुति को सुनने के लिए मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहा। कालीबाड़ी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक संस्था गीतिछंदो की टीम ने प्रस्तुति दी। निर्देशन कावेरी बनर्जी ने किया और इंद्रजीत मित्र ने संस्कृत श्लोकों का पाठ किया। ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष अभिजीत सरकार और मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष गौतम भट्टाचार्य ने महालया के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी।

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