Lucknow News: बीबीएयू और युक्ति एडुटेनमेंट के बीच एमओयू

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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने बृहस्पतिवार को युक्ति एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और संबंधित तकनीकी पहलों में सहयोग को बढ़ावा देगा। विवि के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह पहल की गई है। कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल, डीन ऑफ अकादमिक अफेयर्स प्रो. एस. विक्टर बाबू, कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई की समन्वयक डॉ. बबिता पांडेय और युक्ति एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अखिलेश कुमार शुक्ला की मौजूदगी रही।