Lucknow News: बंदर ने छात्रा पर किया हमला, छत से गिरी, गंभीर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:36 AM IST
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मलिहाबाद। रहीमाबाद के तरौना गांव निवासी बबलू चौरसिया की 12 वर्षीय बेटी नैना पर एक बंदर ने हमला कर दिया। वह कक्षा की छात्रा है। बंदर से बचने के चक्कर में नैना छत से नीचे गिर गई। उसे गंभीर चोट आई है। छात्रा को रहीमाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक काफी बढ़ गया है। कई बार बंदरों ने बच्चों को दौड़ाया है।
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