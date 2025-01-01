मॉक ड्रिल : ऐशबाग रेलवे स्टेशन के एफओबी पर भगदड़, कई यात्री घायल

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हालांकि, यह वास्तविक हादसा नहीं, बल्कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी।

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि दोपहर 12 बजे कंट्रोल रूम से भगदड़ की सूचना प्रसारित की गई। इसके बाद आरपीएफ ऐशबाग के निरीक्षक देवेंद्र प्रताप टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डॉ. संजय तिवारी के नेतृत्व में घायलों को प्राथमिक सहायता दी गई। विज्ञापन

अभ्यास में आरपीएफ गोमतीनगर, लखनऊ जंक्शन, जीआरपी ऐशबाग, नाका हिंडोला और खाला बाजार थाने की पुलिस के साथ अग्निशमन एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि, यह वास्तविक हादसा नहीं, बल्कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी।पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि दोपहर 12 बजे कंट्रोल रूम से भगदड़ की सूचना प्रसारित की गई। इसके बाद आरपीएफ ऐशबाग के निरीक्षक देवेंद्र प्रताप टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डॉ. संजय तिवारी के नेतृत्व में घायलों को प्राथमिक सहायता दी गई।अभ्यास में आरपीएफ गोमतीनगर, लखनऊ जंक्शन, जीआरपी ऐशबाग, नाका हिंडोला और खाला बाजार थाने की पुलिस के साथ अग्निशमन एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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लखनऊ। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज (एफओबी) पर शनिवार को अचानक भगदड़ मच गई। कई यात्रियों के घायल होने और मौत की सूचना से अफरातफरी फैल गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, मेडिकल, एनडीआरएफ और अग्निशमन की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया गया।