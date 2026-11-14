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Lucknow News: सुबह धुंध, दिन में खिलेगी धूप

Sat, 14 Nov 2026 02:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:32 AM IST
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Misty in the morning, sunny during the day
अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 
लखनऊ। राजधानी में सुबह और रात में धुंध के साथ ठंड का एहसास होने लगा है। शुक्रवार को दिन में तेज धूप के बाद शाम को मौसम में ठंडक घुली रही। राजधानी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार के मुताबिक शनिवार सुबह हल्की धुंध छाने के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा। हालांकि, उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के कारण 16 नवंबर से तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना बनी हुई है।

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

अयोध्या मार्ग पर छाई धुंध। 

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