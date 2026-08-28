Lucknow News: आधे घंटे में मेट्रो यात्री को लौटाए 20 हजार व लैपटॉप

विज्ञापन



घटना बुधवार रात की अमाैसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन की है। एक सुरक्षाकर्मी को 8:40 बजे तलाशी के दौरान यह बैग मिला। उसने बैग तुरंत स्टेशन नियंत्रक को सौंपा। नियंत्रक ने सक्रियता दिखाते हुए बैग के मालिक से संपर्क किया। यात्री रात करीब 9:10 बजे स्टेशन पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें सामान वापस मिल गया। यात्री ने लखनऊ मेट्रो का आभार जताया। प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने टीम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि लखनऊ मेट्रो का खोया-पाया प्रकोष्ठ यात्रियों का भरोसा जीत रहा है। अब तक लाखों रुपये नकद, आभूषण, मोबाइल और लैपटॉप यात्रियों को सुरक्षित लौटाए जा चुके हैं।

विज्ञापन

लखनऊ। लखनऊ मेट्रो के कर्मियों ने बुधवार रात अमौसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री का खोया हुआ बैग 30 मिनट में सुरक्षित लौटा दिया। बैग में 20,000 रुपये नकद, एक लैपटॉप, स्पीकर और अन्य सामान था।