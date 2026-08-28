Lucknow News: डॉ. नीरज सिंह के जन्मदिन पर हुआ 24 कुंडीय महायज्ञ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:43 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:43 AM IST
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लखनऊ। भाजपा महानगर की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह के जन्मदिन पर बृहस्पतिवार को आईआईएम रोड स्थित वेद माता गायत्री ट्रस्ट आरोग्यधाम केंद्र में 24 कुंडीय सामाजिक समरसता महायज्ञ हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की देखरेख में हुए महायज्ञ में मुख्य यजमान डॉ. नीरज ने सपत्नीक आहुति दी। यज्ञशाला के 24 कुंडों का नाम महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, महर्षि वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र सहित विदुषी ऋषिकाओं गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला और घोषा के नाम पर रखा गया। गोपूजन व रुद्राभिषेक के बाद तुलसी के पौधे रोपे गए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, कार्यक्रम संयोजक अभिषेक खरे, महानगर महामंत्री सत्येंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संजय राय, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक ओपी श्रीवास्तव, एमएलसी अवनीश सिंह पटेल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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