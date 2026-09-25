Lucknow News: बारिश, हवाओं से 4.7 डिग्री गिरा पारा

लखनऊ। राजधानी में बृहस्पतिवार को बारिश और तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर बाद से हल्की बारिश शुरू हुई। शाम को फिर बारिश की झड़ी लगी, जो देर रात तक जारी रही। बारिश और तेज हवाएं चलने से दिन के तापमान में 4.7 डिग्री की गिरावट आई। दिन-रात के तापमान में सिर्फ 4.6 डिग्री का अंतर रह गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खुशनुमा मौसम ने लोगों को उमस से राहत दिलाई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।