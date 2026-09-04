Lucknow News: भुवनेश्वर से हारा मेरठ, लखनऊ फाइनल में

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इकाना स्टेडियम में खेले गए पहले क्वालिफायर में 146 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ को भुवनेश्वर ने शुरुआती झटके लेकर बैकफुट में ला दिया। उन्होंने अपनी स्विंग से शीर्षक्रम के अक्षय दुबे (4), स्वास्तिक चिकारा (0), रितुराज शर्मा (0) और दिव्यांश राजपूत (1) को शिकार बनाया।16 रन के योग पर पांच विकेट खोने के बाद मेरठ की टीम पिछड़ गई और आठ विकेट खोकर 98 रन बना सकी। रिंकू सिंह (34) मेरठ के सर्वाेच्च स्कोरर रहे। जीशान अंसारी 30 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ की ओर से भुवनेश्वर के अलावा अभिनंदन सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इससे पहले मेरठ मावरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने टॉस जीतकर लखनऊ फॉल्कंस को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। 15 रन के योग पर मेजबानों को पहला झटका मो. सैफ (9) के रूप में लगा। तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे आराध्य यादव ने हिमांशु सिंह के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच 41 गेंदों पर 47 रनों की धीमी साझेदारी हुई। यहां आराध्य 23 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर हिमांशु सिंह जमे रहे, लेकिन उनका साथ देने आए अजीत वर्मा (1) और कृतज्ञ कुमार सिंह (2) सस्ते में चलते बने। इस दौरान हिमांशु सिंह ने 38 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया।दूसरे छोर प्रियम गर्ग 18 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 26 रन की तेज पारी खेलकर आउट हुए। कुछ देर के बाद हिमांशु 45 गेंदों पर छह चौके और दो छक्कों की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेलकर जीशान अंसारी का दूसरा शिकार बने। यहां पर लखनऊ की पारी लड़खड़ा गई और दो गेंद पहले 145 रन बनाकर आउट हो गई। मेरठ की ओर से जीशान अंसारी ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 14 पर तीन विकेट चटकाए, जबकि कार्तिक त्यागी दो विकेट लेने में सफल रहे।