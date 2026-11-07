Lucknow News: धनतेरस पर बाजार ने की 3500 करोड़ की कमाई

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चौक, अमीनाबाद, हजरतगंज, आलमबाग, इंदिरानगर, अलीगंज समेत शहर के सभी सराफा बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। धनतेरस पर लोग चांदी के लक्ष्मी-गणेश, सिक्के व पूजा के बर्तन खरीदकर घर ले गए। सराफ रविंद्रनाथ रस्तोगी, रवि केसरवानी ने बताया कि इस बार हल्की चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स और छोटे डिजाइन के जेवरों की मांग अच्छी रही। चांदी के चम्मच, गिलास, प्लेट भी खूब बिकी।भाव गिरे तो सराफा बाजार में बढ़ी चमकधनतेरस पर सोने-चांदी के भाव में गिरावट ने सराफा बाजार की रौनक बढ़ा दी। एक दिन पहले तक 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव में बिक रहा सोना शुक्रवार को घटकर 1.46 लाख रुपये पर आ गया। चांदी का भाव भी 1.94 लाख रुपये प्रति किलो से टूटकर 1.92 लाख रुपये आ गया। लखनऊ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र नाथ रस्तोगी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष (चौक) के आदीश कुमार जैन ने बताया कि भाव में गिरावट से ग्राहकों का रुझान बढ़ा।कारोबार की अनुमानित चालसराफा - 800 करोड़ रुपयेऑटो सेक्टर - 650 करोड़ रुपयेमिठाई, बेकरी, ड्राईफ्रूट — 400 करोड़ रुपयेइलेक्ट्रॉनिक बाजार - 300 करोड़ रुपयेकपड़ा — 250 करोड़ रुपयेपटाखा - 200 करोड़ रुपयेबर्तन बाजार — 150 करोड़ रुपयेगिफ्ट आइटम — 150 करोड़ रुपयेरियल एस्टेट - 100 करोड़ रुपयेफर्नीचर — 100 करोड़ रुपयेपूजा सामग्री — 50 करोड़ रुपयेअन्य — 350 करोड़ रुपये(नोट : आंकड़े आदर्श व्यापार मंडल के अनुमान पर आधारित हैं।)