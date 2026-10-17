Lucknow News: युवक ने की खुदकुशी, लिवइन पार्टनर के पति पर धमकाने का आरोप

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लखनऊ। ठाकुरगंज के गऊघाट इलाके में शुक्रवार दोपहर प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी सुफियान (23) ने खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई अकबर अली ने ठाकुरगंज पुलिस से भाई की लिवइन पार्टनर के पति से पूछताछ करने की मौखिक मांग की है। मूलरूप से सीतापुर के रेउसा के रहने वाले अकबर ने बताया कि भाई दिल्ली में अयोध्या निवासी महिला के साथ लिवइन में रहता था। 15 दिन पहले ही दोनों गऊघाट में किराये के मकान में रहने आए थे। बुधवार को भाई की लिवइन पार्टनर अयोध्या चली गई थी। बृहस्पतिवार सुबह उसके पति ने सुफियान को कॉल कर हत्या की धमका दी थी। इससे वह डरा हुआ था। शुक्रवार दोपहर वह घर से नहीं निकला। पड़ोसियों ने खिड़की से झांका तो भाई पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। मौके से पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अकबर ने बताया कि पुलिस ने उन्हें सूचना दी थी। इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान ने बताया कि कोई लिखित में तहरीर नहीं दी है।