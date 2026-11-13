Lucknow News: कैरियरों की रेकी कर लूट करवाने वाला गिरफ्तार

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एसटीएफ के मुताबिक, अमृतलाल पहले गुजरात से आने वाले कारोबारियों के कैरियरों को ऑटो से लाने-ले जाने का काम करता था। इसी दौरान उसे उनकी आवाजाही और वाहनों की जानकारी हो गई थी। अधिक रुपये कमाने के लालच में उसने सौरभ यादव और दिनेश चंद्र यादव से संपर्क कर लूट की योजना बनाई। उसकी सूचना पर गिरोह के सदस्य चारपहिया वाहन से कैरियरों को टक्कर मारकर गिराते थे। फिर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर पिस्टल का भय दिखाकर नकदी लूट लेते थे। प्रतापगढ़ निवासी अमृतलाल गोमतीनगर में रह रहा था।इन घटनाओं को दिया अंजामगिरोह ने दो मई को विभूतिखंड में 22 लाख, तीन जुलाई को विराट मार्केट में 45 लाख, तीन सितंबर को मेयो अस्पताल के पास 80 लाख और 24 अक्तूबर को आशियाना में 1.55 करोड़ रुपये लूटे थे। चारों वारदातों में कुल 3.02 करोड़ रुपये लूटे गए।