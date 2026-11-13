Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   LU stated that the water from all four tubewells is fit for drinking.

Lucknow News: लविवि ने कहा, चारों नलकूपों का पानी पीने योग्य

Fri, 13 Nov 2026 02:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
LU stated that the water from all four tubewells is fit for drinking.
लविवि
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आपूर्ति किए जा रहे भूजल की गुणवत्ता जांच में सही पाई गई है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की प्रयोगशाला जांच में परिसर के चारों प्रमुख नलकूपों का पानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पेयजल मानकों पर खरा उतरा है। जांच में आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसी हानिकारक भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित सीमा से काफी कम मिली है। मालूम हो कि पिछले दिनों पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर छात्रावासों में विद्यार्थियों ने खूब हंगामा किया था।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग के कार्य अधीक्षक प्रो. विनीत कुमार वर्मा की पहल पर नौ अक्तूबर को चार स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें सुभाष छात्रावास, ओवरहेड टैंक परिसर, शिक्षक आवास संख्या-48 (कैमरन रोड) और आवास संख्या-01 (अयोध्या रोड) के नलकूप शामिल हैं।
विज्ञापन


केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की क्षेत्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने पानी की रासायनिक गुणवत्ता के साथ आईसीपी-एमएस तकनीक से भारी धातुओं की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, पानी का पीएच स्तर 7.55 से 7.69 के बीच मिला, जो निर्धारित मानक के अनुरूप है। इसके अलावा पारा, यूरेनियम, लोहा, तांबा और अन्य तत्वों की मात्रा भी सुरक्षित सीमा में पाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed