Lucknow News: मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूटे
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:25 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:25 AM IST
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लखनऊ। इंदिरानगर के सेक्टर-नौ स्थित पटेलनगर में बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूट गए। इससे इलाके की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निर्माण सामग्री मिलाने वाली मिक्सर मशीन आवासीय इलाके में पहुंची और उसकी टक्कर से दो खंभे टूट गए। इनमें एक पर बिजली के तार थे जबकि दूसरा सपोर्ट के लिए लगा था। सूचना पर विद्युत उपकेंद्र सेक्टर-14 ओल्ड के जेई नीलेश सिंह कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरी लाइन से आपूर्ति बहाल की गई। देर शाम खंभा बदलने के दौरान करीब आधे घंटे बिजली बंद रही। जेई ने बताया कि खंभे तोड़ने वाली मशीन का पता लगाया जा रहा है। वहीं, स्थानीय लोगों ने बिजली और इंटरनेट सेवा प्रभावित होने की बात कही।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निर्माण सामग्री मिलाने वाली मिक्सर मशीन आवासीय इलाके में पहुंची और उसकी टक्कर से दो खंभे टूट गए। इनमें एक पर बिजली के तार थे जबकि दूसरा सपोर्ट के लिए लगा था। सूचना पर विद्युत उपकेंद्र सेक्टर-14 ओल्ड के जेई नीलेश सिंह कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरी लाइन से आपूर्ति बहाल की गई। देर शाम खंभा बदलने के दौरान करीब आधे घंटे बिजली बंद रही। जेई ने बताया कि खंभे तोड़ने वाली मशीन का पता लगाया जा रहा है। वहीं, स्थानीय लोगों ने बिजली और इंटरनेट सेवा प्रभावित होने की बात कही।
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