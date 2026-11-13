Lucknow News: 18 तक जमा करें टर्म पेपर

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग ने बीएससी पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए टर्म पेपर जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सभी विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक टर्म पेपर की दो स्पाइरल बाउंड प्रतियां जमा करनी होंगी। विद्यार्थियों को ये प्रतियां बीएससी सेमेस्टर पांच की प्रयोगशाला में विजय कुमार के पास जमा करनी हैं। विभागाध्यक्ष प्रो. ओंकार प्रसाद ने विद्यार्थियों को समय सीमा के भीतर टर्म पेपर जमा करने के निर्देश दिए हैं।