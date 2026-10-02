Lucknow News: एलयूआरएन पंजीकरण की तिथि 10 तक बढ़ी

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर (एलयूआरएन) पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अक्तूबर कर दी है। प्रवेश समन्वयक प्रो. अनित्य गौरव ने बताया कि अभ्यर्थियों को यह अंतिम अवसर दिया गया है। लविवि से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एलयूआरएन पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण विवि की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर उपलब्ध समर्थ पोर्टल के लिंक के माध्यम से ही करना होगा। पंजीकरण के दौरान यदि आधार कार्ड या आरक्षण प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है तो संबंधित दस्तावेज के लिए किए गए आवेदन का प्रपत्र भी संलग्न किया जा सकता है।