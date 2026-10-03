फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow wins divisional cricket title.

Lucknow News: लखनऊ ने जीता मंडलीय क्रिकेट का खिताब

Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Lucknow wins divisional cricket title.
लखनऊ ने जीता मंडलीय क्रिकेट का खिताब
लखनऊ। रायबरेली के रेलवे कोच फैक्टरी क्रिकेट स्टेडियम लालगंज में मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता के 14 वर्षीय बालक वर्ग में लखनऊ की टीम चैंपियन बनी। लखनऊ ने फाइनल में हरदोई को 85 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। लखनऊ की टीम ने प्रतियोगिता में अपने सभी मुकाबले जीते। इसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर की टीमों ने हिस्सा लिया था। खिताबी मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआती झटकों के बावजूद विजय ने 46 और इशराक ने 25 रन की अहम पारियां खेलीं। टीम ने 15 ओवर में पांच विकेट पर 122 रन का स्कोर बनाया। हरदोई की टीम 9.4 ओवर में 37 रन पर ढेर हो गई। मो. कैफ और शबजान ने लखनऊ के लिए चार-चार विकेट झटके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed