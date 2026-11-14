यूपी: बेटे की कप्तानी में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत, पिता बोले- 'आखिरी गेंद पर भारत के शेरों ने धूल चटाई'

एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पांच साल का सूखा खत्म कर दिया। भारतीय टीम ने 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की।

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#WATCH | Gonda, Uttar Pradesh: Rajesh Raichandani, father of India U-19 captain Lakshya Raichandani, after India defeated Pakistan in the ACC Men's U-19 Asia Cup final, says, "For the last five years, India had not won the Under-19 Asia Cup, and today these Indian boys have ended that drought. It is a massive victory today. Under the circumstances where Pakistan set a huge target of 338 runs, chasing it down on the very last ball, India's lions have defeated them soundly." — ANI (@ANI) November 14, 2026

इस ऐतिहासिक जीत के बाद गोंडा में जश्न का माहौल है। भारत के अंडर-19 कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के पिता राजेश रायचंदानी ने जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'पिछले पांच साल से भारत अंडर-19 एशिया कप नहीं जीत पाया था और आज इन भारतीय लड़कों ने उस सूखे को खत्म कर दिया। आज बहुत बड़ी जीत है। जिस परिस्थिति में पाकिस्तान ने 338 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था, उसे आखिरी गेंद पर चेज करके भारत के शेरों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया।'एशिया कप में भारत की जीत से देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई में टीम इंडिया की इस जीत को आने वाले समय के लिए बड़ी प्रेरणा माना जा रहा है।भारत की अंडर 19 टीम ने शनिवार को इतिहास रचते हुए एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने नौवीं बार यह ट्रॉफी जीती।