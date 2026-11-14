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यूपी: लखनऊ में डेंगू मरीजों का आंकड़ा एक हजार के पार, अफसरों का दावा पंद्रह दिन अभी अहम

Sat, 14 Nov 2026 08:08 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:08 PM IST
सार

लखनऊ के गोमतीनगर, इंदिरानगर, अलीगंज, वृंदावन कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनी में डेंगू के मामले सर्वाधिक आए हैं। सितंबर के महीने में 500 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं।

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Dengue cases in Lucknow cross the 1,000 mark; officials state that the next fifteen days are critical.
- फोटो : Freepik.com

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में डेंगू मरीजों का आंकड़ा एक हजार के पार पहुंच गया है। सितंबर के अंत में हुई अधिक बारिश को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। जगह-जगह जमे पानी में मच्छरों का लार्वा पनपने से बीमारी का खतरा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि जनवरी से अब तक 1,005 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू के लिहाज से अभी 15 दिन अहम हैं।

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गोमतीनगर, इंदिरानगर, अलीगंज, वृंदावन कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनी में इस बार डेंगू के मामले अधिक आए हैं। इन इलाकों में कुल मरीजों में से आधे से अधिक मरीज यहीं मिले हैं। वहीं, बीमारी के लिहाज से बेहद संवदेनशील इलाके फैजुल्लागंज व खदरा में आठ से 10 मामले ही सामने आए है।
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सका। सितंबर में ही 500 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आए। राहत की बात यह है कि बीमारी से किसी ने जान नहीं गंवाई। वहीं, लगभग 15 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।
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डॉक्टरों ने बताया डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। घरों में रखे कूलर, गमले, पानी की टंकियों, पुराने टायर और कबाड़ में जमा पानी मच्छरों के प्रजनन का कारण बनता है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि बीते साल भी नवंबर तक करीब एक हजार मामले रिपोर्ट किए गए थे। उन्होंने लोगों से घरों में पानी न जमा होने देने की अपील की है।

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