Lucknow News: सीएम डैश बोर्ड रैंकिंग में फिर खिसका लखनऊ

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सीएम डैश बोर्ड के जरिए प्रत्येक माह विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा होती है। जन शिकायतों का निस्तारण, विकास योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण दर्ज किया जाता है। इसके बाद जिलों की रैंकिंग जारी होती है। प्रदर्शन के आधार पर ए, बी, सी और डी ग्रेड मिलता है। मई और जून में लखनऊ की स्थिति 70 वें स्थान से नीचे थी। बाद में कुछ सुधार हुआ। अक्तूबर की रैंकिंग में जिला फिर नीचे खिसक गया है। सीडीओ प्रफुल्ल वर्मा ने बताया कि रैंकिंग जारी हुई है। डीएसटीओ से विभागों के प्रदर्शन की स्थिति की जानकारी की जा रही है।