Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow slips further in CM dashboard ranking

Lucknow News: सीएम डैश बोर्ड रैंकिंग में फिर खिसका लखनऊ

Thu, 12 Nov 2026 02:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Lucknow slips further in CM dashboard ranking
लखनऊ शहर।
लखनऊ। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की रैंकिंग में लखनऊ की स्थिति सुधार नहीं हो पा रहा है। अक्तूबर की रैंकिंग में जिले का 74 वां स्थान आया है। कई विभागों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।
विज्ञापन

सीएम डैश बोर्ड के जरिए प्रत्येक माह विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा होती है। जन शिकायतों का निस्तारण, विकास योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण दर्ज किया जाता है। इसके बाद जिलों की रैंकिंग जारी होती है। प्रदर्शन के आधार पर ए, बी, सी और डी ग्रेड मिलता है। मई और जून में लखनऊ की स्थिति 70 वें स्थान से नीचे थी। बाद में कुछ सुधार हुआ। अक्तूबर की रैंकिंग में जिला फिर नीचे खिसक गया है। सीडीओ प्रफुल्ल वर्मा ने बताया कि रैंकिंग जारी हुई है। डीएसटीओ से विभागों के प्रदर्शन की स्थिति की जानकारी की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed