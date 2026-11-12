Lucknow News: इकाना में गूंजी लखनऊ शाही वाॅरियर्स की जीत

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लीग का उद्घाटन मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता अरबाज खान ने किया। इस मौके पर यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल तंवर और राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही मौजूद रहीं। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलन के साथ लीग की शुरुआत हुई।मुकाबले में लखनऊ की अनामिका ने सेंटर ब्लॉकर के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। उनके मजबूत ब्लॉक ने मुंबई की खिलाड़ियों को कई बार अंक बनाने से रोका। वहीं, दमदार स्मैश से उन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। लखनऊ के हर अंक पर दर्शक दीर्घा तालियों और जयकारों से गूंज उठी।इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, लीग के ब्रांड एंबेसडर संग्राम सिंह, किसान नेता राकेश टिकैत, ब्लॉक प्रमुख अयोध्या शिवेंद्र सिंह, कमलेश कुमार, अरुण शुक्ला, शकील अहमद और अनवर अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे।लखनऊ के हर अंक पर गूंजा शोरमेजबान लखनऊ शाही वॉरियर्स के खिलाड़ियों के अंक बनाते ही दर्शक दीर्घा में खूब हूटिंग हुई। दर्शकों ने तालियां बजाकर घरेलू टीम का उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ियों के शानदार स्मैश और ब्लॉक पर भी दर्शकों ने जमकर समर्थन किया। दर्शक दीर्घा में बैठे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े सभी ने घरेलू टीम का उत्साह बढ़ाया। हर अंक पर कुर्सियां छोड़कर दर्शक खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाते नजर आए।