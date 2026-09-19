लखनऊ: 25 बच्चों से भरी स्कूली बस में लगी आग, तीन झुलसे-कई हुए बेहोश; नाराज लोगों ने किया RTO पर हमला

लखनऊ के इटौंजा के बगहापुर में शार्प ग्लोबल स्कूल की बस में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। बस 25 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। हादसे में तीन बच्चे झुलस गए। आग बस की इंजन में लगी थी। बस में धुआं भरने से कई बच्चे बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। घटना की जांच करने पहुंचे एआरटीओ आलोक कुमार यादव को स्कूल प्रबंधन ने घेर लिया। आरोप है कि उनपर हमला किया गया। एआरटीओ ने दो नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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बस में आग लगते ही बच्चों की चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर ग्रामीण दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बच्चों को किसी तरह सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद बाल्टियों में पानी भरकर आग पर काबू पाया गया। हादसे में दूसरी कक्षा के अभियान अवस्थी और उनकी बड़ी बहन चौथी कक्षा की सृष्टि अवस्थी का हाथ झुलस गया। वहीं तीन वर्ष के वेदांश शुक्ला भी झुलस गए, जिन्हें सीएचसी इटौंजा में भर्ती कराया गया। बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही अभिभावक पहुंच गए। जमखनवा निवासी आदित्य प्रकाश मिश्रा, विजय कुमार शुक्ला, संदीप तिवारी, दिलीप शुक्ला, चंद्रशेखर श्रीवास्तव, छोटू शुक्ला और मंटू द्विवेदी ने बताया कि यह बस बच्चों को लेने सुबह गांव में पहुंची थी। बस बंद थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। ग्रामीणों ने धक्का देकर बस को स्टार्ट करवाया। इसके बाद यह बगहापुर के पास पहुंची तो इंजन में आग लग गई।