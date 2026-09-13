Lucknow News: माहवारी स्वच्छता के मामले में शीर्ष-3 में लखनऊ, 85.4 फीसदी युवतियां अपना रहीं स्वच्छ साधन

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माहवारी स्वच्छता के मामले में गौतमबुद्ध नगर 91.3 प्रतिशत के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि 88.8 प्रतिशत के साथ गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। प्रदेश स्तर पर 69.2 प्रतिशत युवतियां माहवारी के दौरान स्वच्छ साधनों का इस्तेमाल कर रही हैं।हालांकि, लखनऊ की स्थिति प्रदेश के औसत से बेहतर है, लेकिन करीब 15 प्रतिशत युवतियां अब भी स्वच्छ साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। पांच साल पहले लखनऊ में माहवारी स्वच्छता का आंकड़ा 84.8 प्रतिशत था। ऐसे में मौजूदा आंकड़े में मामूली सुधार के बावजूद जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।सीतापुर - 52.7 प्रतिशतसंभल - 50.6 प्रतिशतबहराइच - 50.4 प्रतिशतहरदोई - 50.0 प्रतिशतश्रावस्ती - 50.0 प्रतिशतकेजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. सुजाता देव के अनुसार, माहवारी के दौरान स्वच्छता की अनदेखी करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में प्रजनन स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।सफाई का विशेष ध्यान रखें और सैनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें।सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध न होने पर साफ और सूखे सूती कपड़े का इस्तेमाल करें।पेट दर्द होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने से बचें।पेट दर्द में गर्म पानी की सिकाई से राहत मिल सकती है।माहवारी के दौरान नहाना न छोड़ें और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।जननांग में खुजली, जलन या दाने होने पर डॉक्टर से संपर्क करें।बदबूदार सफेद पानी आने पर भी चिकित्सकीय सलाह लें।